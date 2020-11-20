Заседание по вопросам противодействия коррупции прошло в Акмолинской области

Особое внимание участниками заседания было уделено вопросу цифровизации процессов в госорганах.

В Кокшетау под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции, участие в котором приняли руководители госорганов региона, акимы городов и районов, передает управление внутренней политики.

В ходе выступления на заседании комиссии руководитель регионального Антикоррупционного ведомства Мурат Тюлеубаев озвучил результаты проделанной Департаментом совместно с госорганами и общественностью работы по противодействию коррупции за истекший период текущего года.

Так, в регионе успешно реализуются проекты "Адалдық алаңы", "Аdal kómek", "Аntikor.live", "Сапалы жол", "Ашық бюджет", "Рrotecting Вusiness and Investments" и другие мероприятия в рамках профилактики коррупции.

Вместе с тем, в целях должного обеспечения открытости и прозрачности деятельности госорганам необходимо усилить работу по внедрению "сервисной" модели обслуживания населения и дополнительному открытию уголков самообслуживания Egov, качественному проведению внутренних анализов коррупционных рисков с привлечением общественности к рассмотрению результатов анализа, а также своевременному размещению сведений о выделяемых бюджетных средствах на Интерактивной карте открытых бюджетов, - подчеркнул Мурат Тюлеубаев.

О проводимой деятельности по формированию антикоррупционной культуры доложили заместитель акима области, куратор проектного офиса "Ақмола – адалдық алаңы" Канат Идрисов и аким города Кокшетау Амангельды Смаилов, а также руководители местных исполнительных органов ответили на поставленные в ходе обсуждения вопросы.

Особое внимание участниками заседания было уделено вопросу цифровизации процессов в госорганах, в частности, предоставления электронных госуслуг, внедрения электронных госзакупок, информационных систем.

По итогам встречи глава региона Ермек Маржикпаев поручил руководству подведомственных учреждений обеспечить надлежащую работу в рамках реализации поставленных Главой государства задач по усилению превентивных мер борьбы с коррупцией.

В рамках формирования антикоррупционной культуры и идеологии добропорядочности при активной поддержке граждан в области проводится большая работа. Тем не менее, чтобы построить транспарентное и подоотчетное обществу государство необходимо волеизъявление каждого руководителя, - заключил руководитель региона.

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