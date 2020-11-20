ЦИК аккредитовал первых наблюдателей на выборы в Мажилис и маслихаты

МИД направил свои приглашения 11 международным организациям.

Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова сообщила об аккредитации 29 международных наблюдателей на выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты, передает корреспондент zakon.kz.

ЦИК РК открыл институт международного наблюдения и МИД направил свои приглашения 11 международным организациям, среди которых парламентская ассамблея ОБСЕ, исполком СНГ, ОДКБ, в общем все, с кем мы взаимодействуем. Точно также ЦИК по своим двухсторонним связям отправил 25 избирательным органам иностранных государств. Мы ждем ответа. Мы проголосовали за аккредитацию 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Остальные международные организации выразили свою заинтересованность. Официальные ответы ожидаются, - сказала Щегорцова на брифинге в Центризбиркоме.

При этом она отметила, что пока что-то сказать по поводу общего количества наблюдателей на предстоящих выборах, будет ли их меньше, чем обычно, в ЦИКе не могут.

Мы не можем сейчас ничего сказать по этому поводу. Вы понимаете, что ситуация меняется каждый день. При этом мы все свои обязательства выполняем. Как вы видите первая международная организациями подала свои списки на аккредитацию, остальные выразили желание. Мы очень сильно надеемся, что международные организации смогут принять участие в наблюдении за нашими выборами.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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