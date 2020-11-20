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Мейвезер ответил на вызов Youtube-блогера о поединке

Разогреваемый интерес и вознаграждение могут заставить Мейвезера "выйти из пенсии" в третий раз.

Фото : Unilad20 ноября 2020, 16:05

Разговоры о схватке непобежденного боксера с одним из самых популярнейших блогеров в мире ходили с начала осени. Но теперь, после различных высказываний, драка может состояться, передает zakon.kz.

Первым слово взял Youtube-блогер Логан Пол, который заявил, что разорвет боксера пополам.

В настоящей драке я бы его выпорол, как и в смешанных единоборствах. Единственное место, где Флойд в безопасности - боксерский ринг. Я буду драться с Мейвезером в любое время и в любом месте. Если я один раз ударю его, то разорву пополам. Я на 8 дюймов выше, на 40 фунтов тяжелее, вдвое моложе его, в два раза голоднее, в 10 раз умнее, - цитирует Логана TMZ.

В свою очередь боксер сравнил блогера с ребенком.

Этим детям с Youtube лучше найти себе несколько кукол Барби, потому что я не тот, кто играет в детские игры. Три года назад боец UFC (Конор Макгрегор - прим.) назвал мое имя, и мне пришлось надеть на него намордник. С Логаном Полом может получиться то же самое до того, как я снова отправлюсь завоевывать Японию, - написал боксер в Twitter.

Ранее блогер уже выходил на ринг против своего коллеги по ремеслу Оладжиде Олатунджи, известным как KSI. Логан проиграл раздельным решением судей.

Промоутер Эдди Хирн тогда высказался о боксе с блогерами.

Первый бой Логан - KSI собрал по всему миру 1,2 млн подписок. В случае же с реваншем было больше, намного больше. Этой бой стал крупнейшим PPV событием в Великобритании. Он собрал даже больше подписок, чем первый бой Джошуа - Руис. Как я понимаю, этот бой стал самым успешным в их истории. Бой смотрели в Австралии, Саудовской Аравии, Восточной Европе и Африке. Вы и представить себе не можете размер аудитории этих парней. Они вывели наш спорт на новую орбиту и помогают добраться до новых зрителей и новых рынков, - говорил он тогда.

Отмечается, что разогреваемый интерес и вознаграждение могут заставить Мейвезера "выйти из пенсии" в третий раз.


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