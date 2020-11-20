Токаев провел встречу с российской делегацией

Были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.

На площадке Международного финансового центра "Астана" состоялась встреча Главы государства с российской делегацией, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президенту Казахстана была представлена интерактивная презентация, посвященная внедряемым в России проектам цифровых решений.

После завершения презентации Касым-Жомарт Токаев провел беседу с руководством Правительства Казахстана и российской делегацией о перспективах двустороннего взаимодействия по таким направлениям, как технологическое развитие экосистем и цифровизация государственных сервисов.

В присутствии Главы государства были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.

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