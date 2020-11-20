Горячие новости
Читайте также

Токаев провел встречу с российской делегацией

Были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.

Фото : Акорда20 ноября 2020, 16:11

На площадке Международного финансового центра "Астана" состоялась встреча Главы государства с российской делегацией, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президенту Казахстана была представлена интерактивная презентация, посвященная внедряемым в России проектам цифровых решений.

После завершения презентации Касым-Жомарт Токаев провел беседу с руководством Правительства Казахстана и российской делегацией о перспективах двустороннего взаимодействия по таким направлениям, как технологическое развитие экосистем и цифровизация государственных сервисов.

В присутствии Главы государства были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты