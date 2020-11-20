Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Райымбекском районе

Комплекс рассчитан на 180 мест.

Амандык Баталов ознакомился с ходом строительства ФОК-а в Райымбекском районе, сообщает zakon.kz.

В целях реализации поручения Елбасы и Послания главы государства о развитии массового спорта, в Райымбекском районе возвели новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 180 мест. Новое здание физкультурного объекта расположилось на территории 4257 кв.метров.

С ходом строительства архитектурного сооружения ознакомился аким области Амандык Баталов, который прибыл в приграничный район для открытия сразу нескольких социально-значимых объектов в рамках акции "Тәуелсіздікке тарту".

Следует отметить, что помимо спортивного комплекса, были вручены ключи от 33 жилых домов и открыты административные здания, возведенные на благо жителей совсем еще молодого района.

По словам Амандыка Баталова, открытие данных объектов приурочено к таким праздникам как: День Первого Президента и День Независимости РК. Он осмотрел ФОК и поделился планами о дальнейшем развитии района.

Отрадно что после восстановления, Райымбекский район развивается динамично. Уже около 2000 жителей вернулись к себе на родину. На развитие района и восстановления инфраструктуры из областного бюджета было выделено 17,9 млрд.тенге. Наша главная цель – в первую очередь, создать условия и обеспечить жилье, для приезжих в район специалистов. Уже сдано 20 арендных домов и ведется строительство еще 83 коммунальных домов, - сказал Амандык Баталов.

К слову, в двухэтажном спорткомплексе будут трудиться 33 тренера и представлены площадки по таким видам спорта как: борьба, бокс, ффутбол, баскетбол, волейбол, гандбол и др. имеется зал для тренировок и столовая на 32 человека. Ремонтно-монтажные работы ведутся полным ходом, объект, общей стоимостью 1,1 млрд.тенге планируют сдать к концу текущего года.

Отметил он также, что завершено строительство 8 служебных домов и сегодня, вместе с ними переданы в пользование 33 дома.

Не остается в стороне и возведение административных зданий, их ремонт и реставрация, которые в данное время находятся на контроле.

Одной из основных задач поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым, является повышение качества государственных услуг.На начальном этапе мы произвели реставрацию здания районного акимата и сервисного акимата. Сдано 8 жилых домов, совмещенных с участковым пунктом полиции, сегодня открыли современное здание центра обслуживания населения и ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, - сказал он.

Отметим, что за период восстановления, а это не много не мало 2 года, в районе произошли значительные изменения. А главное, что молодые специалисты стремятся работать во благо развития местности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!