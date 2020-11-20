Руководитель полиции Семея покинет службу после жалобы

Его обвиняют в вымогательстве.

Начальник управления полиции Семея Максат Зекенов скоро покинет свою должность, передает zakon.kz.

По информации Arnapress.kz, об этом сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК аким ВКО Даниал Ахметов.

Разбирательство в отношении главы городского УП началось на основе жалобы, которую разместил один из пользователей соцсети Facebook. Он обвинил Максата Зекенова в вымогательстве денег у личного состава управления полиции.

Ознакомиться с полным текстом жалобы можно по ссылке.

Глава региона отметил, что главный полицейский Семея скоро покинет свою должность.

Все факты, которые мы смотрим в Сети, мы тщательным образом анализируем. В ближайшее время начальник управления или руководитель полиции города Семей покинет свою службу. Аналогично разбираемся со всеми вопросами, − отметил Даниал Ахметов.

На должность главы управления полиции Семея Максат Зекенов был назначен в декабре 2019 года. До назначения на эту должность он возглавлял ЦОП - Центральный отдел полиции города.

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