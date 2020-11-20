Фашизм ко мне не приклеишь - Лукашенко
Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями - президент.
Фото : belta.by20 ноября 2020, 17:06
Александр Лукашенко заявил, что является интернациональным человеком, выступающим за мир и согласие между народами и представителями разных религий, передает zakon.kz.
Он также ответил вопрос, который касался лозунгов противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму и ассоциируют с ним.
Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, - каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне, - приводит слова Лукашенко БелТА.
В вопросе журналиста также говорилось о том, что оппоненты из воскресенья в воскресенье придумывают все новые и новые лозунги, при этом порой откровенно переходя черту.
Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет, - подчеркнул белорусский лидер.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048375-d5cea078c21e0ba78318e7af6c1204b9
Сейчас читают