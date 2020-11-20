Фашизм ко мне не приклеишь - Лукашенко

Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями - президент.

Александр Лукашенко заявил, что является интернациональным человеком, выступающим за мир и согласие между народами и представителями разных религий, передает zakon.kz.

Он также ответил вопрос, который касался лозунгов противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму и ассоциируют с ним.

Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, - каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне, - приводит слова Лукашенко БелТА.

В вопросе журналиста также говорилось о том, что оппоненты из воскресенья в воскресенье придумывают все новые и новые лозунги, при этом порой откровенно переходя черту.

Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет, - подчеркнул белорусский лидер.

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