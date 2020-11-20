Об эффективности барсучьего жира при лечении коронавируса высказались врачи

По словам медиков, доказательной базы использования народных методов нет.

Помогут ли народные методы при лечении коронавирусной инфекции, рассказала заместитель директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Казахстана Ляззат Ералиева, передает корреспондент zakon.kz.

Дело в том, что в народной медицине, конечно же, часто используются барсучий жир, медвежий жир. Но опять же, доказательности никакой нет. Говорить о том, что использование этих жиров, особенно прием внутрь, маленьким детям, избавят от коронавируса - такой доказательной базы нет. Поэтому нельзя говорить о том, что применение народной медицины избавляет от коронавируса, - сказала Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК.

Отметим, за прошедшие сутки в стране зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели - 311 человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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