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Об эффективности барсучьего жира при лечении коронавируса высказались врачи

По словам медиков, доказательной базы использования народных методов нет.

Фото : dary-prirody.su20 ноября 2020, 17:15

Помогут ли народные методы при лечении коронавирусной инфекции, рассказала заместитель директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Казахстана Ляззат Ералиева, передает корреспондент zakon.kz.

Дело в том, что в народной медицине, конечно же, часто используются барсучий жир, медвежий жир. Но опять же, доказательности никакой нет. Говорить о том, что использование этих жиров, особенно прием внутрь, маленьким детям, избавят от коронавируса - такой доказательной базы нет. Поэтому нельзя говорить о том, что применение народной медицины избавляет от коронавируса, - сказала Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК.

Отметим, за прошедшие сутки в стране зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели - 311 человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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