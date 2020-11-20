Почему в Казахстане неэффективны бесплатные центры обучения казахскому языку?

В Казахстане насчитывается 99 государственных центров обучения языкам и 530 частных.

На заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал центры бесплатного обучения казахскому языку. Он сказал, что в стране действуют 90 таких центров, но "их эффективность, мягко говоря, вызывает справедливые вопросы". Корреспондент zakon.kz узнал, какие проблемы есть у Комитета по языковой политике и действительно ли государственные центры по обучению языкам неэффективны.

В Казахстане много платных курсов казахского языка. Их цены варьируются от 18 тысяч до 30 тысяч тенге в месяц. За эти деньги клиенту как правило предлагают 12 уроков по три раза в неделю. Учитывается цель человека: если нужно лучше писать, то на уроках больше времени уделят грамматике, если нужно подтянуть устную речь, уклон будет в эту сторону. Занятия проводятся как в группе, так и индивидуально.

Автор самоучителя "Ситуативный казахский" Канат Тасибеков считает, что платные курсы эффективнее бесплатных. Если человек платит из собственного кармана, то будет ответственнее относиться к занятиям, это скажется на успеваемости. Кроме того, у частников есть свои методики обучения, где учитываются возраст, цели человека.

А вот что касается бесплатных курсов, то это сложная история. Тасибеков в этой сфере работает больше 10 лет и ни разу не сталкивался с центрами бесплатного обучения. Вроде бы они есть, но никто не знает где, говорит он. По его мнению, они существуют для того, чтобы списать статьи расходов.

Он рассказал, что проектами по обучению людей казахскому занимается Комитет языковой политики, который находится в ведении Минкульта. Практически всегда этим Комитетом руководил журналист или поэт, прекрасно говорящий на казахском языке, но не имеющий опыта в обучении языку. Отсюда и вытекает проблема бесплатных курсов, отметил он.

На курсах же обучаются чаще всего взрослые русскоязычные люди. Кого они могут набрать? Школьных преподавателей. Те учат по классической схеме: фонетика, алфавит, грамматические правила. Это не работает. Есть разные страты людей, для каждого должна быть разработана своя методика, подход должен быть комплексный, учитывающий категории обучающихся, их цели. Со стороны Комитета ведется работа старыми методами, которые не учитывают ничего. Просто преподаватели получают зарплату, абсолютно нет никакой системной оценки эффективности, и из года в год одно и то же: "Сіздің атыңыз кім? Менің атым Сәкен".

inbusiness.kz

Главный инспектор Центра по развитию языков при аппарате акима Алматы Бакыт Калымбет говорит, что выучить госязык бесплатно в Алматы могут пенсионеры, безработные, зарегистрированные на бирже труда и госслужащие. Вернее могли, потому что в этом году курсы приостановили из-за пандемии, а выделенные на это деньги вернули в бюджет.

У госслужащих есть проблемы с мотивацией, отсюда и неэффективность бесплатных курсов, говорит Калымбет.

У нас есть система "Касипкер". Каждый год "Касипкер" проводит диагностическое тестирование. Они приезжают из Нур-Султана, госслужащие сдают тест и программа сама определяет у кого какой уровень. Например, из ста человек только 1-2 работника могут сказать: "Давайте я буду учить казахский", а деньги-то выделены, центр-то работает, работу надо вести, поэтому можно сказать, что заставляли людей, - объясняет Калымбет.

По его словам, уроки проводились в рабочее время по два раза в неделю в специально оборудованных помещениях. Были созданы все условия для учебы, через конкурс отобраны лучшие преподаватели, но госслужащие не приходили на занятия.

Никакой мотивации нет, необходимости нет, интереса нет, поэтому успеваемость (соответствующая – ред.). Неэффективно, потому что руководитель не требует от него знания госязыка, от него требуют исполнять прямые свои обязанности.

В столице другая ситуация. Заместитель руководителя Управления по развитию языков Нур-Султана Сакен Есиркеп говорит, что бесплатные курсы по казахскому языку сейчас проходят онлайн. В отличие от Алматы тут на курсы может записаться любой астанчанин. Достаточно отправить заявку на сайте ruhaniat.kz.

Обучением занимается коммунально-государственное учреждение "Руханият". В конце каждого года в соцсетях и на сайте акимата объявляется о запуске курса, затем отбирают 1500 человек и начинают учить. По окончании курсов астанчанам дается сертификат.

Прямо об эффективности или неэффективности курсов Есиркеп не говорит. Зато в его Управлении отмечают, что преподаватели у них – профессионалы.

Преподаватели нашего центра, в первую очередь, профессионалы и люди с новым видением образования. Несмотря на молодость некоторых учителей, все они имеют опыт преподавания казахского языка в различных учреждениях и современное понятие о необходимых методах обучения языку, - говорят они.

Чтобы узнать об эффективности бесплатных курсов по казахскому языку, мы обратились в Комитет языковой политики.

Там рассказали, что в стране действует 99 центров по обучению языкам. В связи с пандемией все они сейчас работают дистанционно.

Эти центры финансируются из местного бюджета. Комитет оказывает только методическую помощь и считает, что рост владеющих казахским языком говорит о "результативности работы государственных центров обучения языкам".

inform.kz

Вместе с тем в Комитете признались, что в этой сфере есть ряд проблем.

Во-первых: в восьми регионах языковую политику выполняют Управления по развитию языков. В остальных восьми областях эту роль возложили на Управления внутренней политики, Управления культуры, развития языков и архивов. А в Алматы этим вовсе занимается Центр развития языков и перехода на латиницу аппарата акима.

В Комитете считают, что это неправильно. Во всех регионах страны языками должны заниматься самостоятельные Управления.

Во-вторых: в Алматы, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях нет государственных центров обучения языкам. Поэтому они проводят работу в рамках госзакупок, государственно-частного партнерства. В Комитете считают, что это может повлиять на качество обучения.

Еще одна существенная проблема – зарплаты. Преподаватели бесплатных центров зарабатывают меньше, чем школьные учителя.

Если последние в среднем получают 161 тыс. тенге, то преподаватели бесплатных курсов в Алматинской области получают в среднем 41 тыс. тенге в месяц, в Карагандинской – 64 тыс., Туркестанской – 65 тыс., Костанайской – 68 тыс., г. Шымкент – 70 тыс., Актюбинской - 84 тыс. Преподаватели таких центров в Кызылординской области зарабатывают 93 тыс. с учетом экологического коэффициента.

Все дело в том, что специалистам центров не платят за квалификационную категорию, не засчитывают педагогический стаж. Эти обстоятельства не способствует к привлечению высококвалифицированных кадров. Более того, приводит к текучке кадров.

Четвертая проблема - проблема с материально-технической базой. Ее надо улучшить.

Что касается платных языковых курсов, то их в Казахстане насчитывается 530. Работу частников Комитет не координирует. Но если они обратятся за помощью, то Комитет готов предоставить учебно-методические пособия и поделиться опытом.

В силу заинтересованности в получении прибыли от своей деятельности частные учебные центры ориентированы на предоставление качественных услуг. Полагаем, что для этого ими используются необходимые учебно-методические пособия, ими к работе привлекаются высококвалифицированные специалисты, - ответили в Комитете языковой политики.

Таким образом, в Комитете признают, что есть проблемы с бесплатным обучением казахскому языку. Как их устранять пока не известно.

Айтурган Азимжанова

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