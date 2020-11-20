Данных о врожденных случаях коронавируса у казахстанских врачей нет

Новорожденные дети "не дают симптомов" коронавируса.

На брифинге в СЦК заместитель директора Национального Научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Ляззат Ералиева сообщила, что в Казахстане пока нет данных о врожденной коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Не было случаев врожденной коронавирусной инфекции. Дети, которые рождались у беременных с коронавирусом, клинически чувствовали себя здоровыми, не было никаких симптомов поражения со стороны легких, хотя у нескольких детей были положительные ПЦР на коронавирус, но тем не менее случаев того, что коронавирус передается внутриутробно, пока таких данных нет, - сказала Ералиева.

Она добавила, что также данные, которые идут с мировых источников говорят о том, что все-таки новорожденные дети "не дают симптомов и течение у них благополучное, исход болезни благоприятный".

Руководитель городского инфекционного центра "Многопрофильный медицинский центр" акимата Нур-Султана Татьяна Цечоева также прокомментировала вопрос по поводу того, сколько зарегистрировано беременных женщин с положительным ПЦР-тестом.

С марта по август у нас родилось 17 прекрасных младенцев от КВИ-положительных мам. Все новорожденные были отрицательные в плане коронавируса. Мы наблюдали их в течении нескольких дней. В дальнейшем мама оставалась на долечивание, а ребенок выписывался и находился непосредственно у родственников. По крайней мере из данных 17-ти детей у нас не было информации о том, что в дальнейшем кто-то из них заболел, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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