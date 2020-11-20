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Новый ЦОН открылся в Алматинской области

В новом здании размещены не только специалисты фронт-офиса госкорпорации, но и отделы бэк-офиса.

Фото : Акимат Алматинской области20 ноября 2020, 17:52

В реорганизованном Райымбекском районе два года назад жители были вынуждены получать государственные услуги в маленьком секторе.

Сегодня Госкорпорация "Правительство для граждан" и акимат Алматинской области открыли полноценный ЦОН в райцентре Нарынколь для создания благоприятных условий для населения.

Ранее специалисты работали на арендованном объекте площадью 395 квадратных метров, который находился в Райымбекском районе. Теперь они будут предоставлять услуги в большом здании площадью 1087 квадратных метров, который оборудован всем необходим.

Здесь созданы все условия для получателей услуг, пандусы и кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями. Мы благодарны акимату Алматинской области за строительство нового здания, – сказал директор филиала по Алматинской области "Правительства для граждан" Ермек Бекжунусов.

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, принимавшего участие в церемонии открытия, в районе с населением более 40 тысяч человек открытие современного Центра обслуживания населения было необходимо.

В 2018 году один район нашей области был разделен на Райымбекский и Кегенский районы. В результате Нарынколь, получил статус районного центра, и наш район с новой силой развивается и процветает. Одно из проявлений это – открытие нового центра во благо народа, – отметил он.

Новый центр оснащен и оборудован мебелью, имеется операционный зал, в котором работают 12 специалистов, так же имеется 2 рабочих места в секторе выдачи готовых документов. Также действует льготное окно для пенсионеров, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями.

В новом здании размещены не только специалисты фронт-офиса госкорпорации, но и отделы бэк-офиса, которые рассчитывают технические характеристики недвижимости и земельный кадастр, пенсии и льготы. Также во дворе есть автостоянка для услугополучателей.


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