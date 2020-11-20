Правда о службе миротворцев: что ждет наших военных в Ливане

Подготовка миротворческого контингента находится на личном контроле у министра обороны РК генерал- лейтенанта Нурлана Ермекбаева.

С 2007 года 35 казахстанских военнослужащих, в том числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане. На данный момент казахстанские миротворцы выполняют миссию в Ливане. Корреспондент zakon.kz узнал, как готовят будущих миротворцев и попытался понять, что их ждет на месте совершения миротворческой миссии.

Инструктор учебного центра учебной роты казахстанского миротворческого полка сержант 3-го класса Арман Казбеков в течение 6 месяцев выполнял миротворческую миссию в Ливане в составе 2-й ротации в 2019 году. Перед вылетом в Ливан он, как и все миротворцы в то время и сейчас, успешно прошел медицинское обследование, психологические тесты, сдал нормативы по физподготовке. Далее его ждал курс миротворческой подготовки, и после успешной сдачи тестов началась его миротворческая миссия в Ливане.

Прибыл в Ливан в мае 2019 года. Первое впечатление – там очень жарко, душно, изначально был дискомфорт, к тому же, местность неизвестная, не знал традиции, язык местных жителей. Конечно, на курсах подготовки изучали особенности территории, где предстояло пройти миротворческую службу, также все миротворцы владеют английским языком, но все равно – новая страна, это всегда очень сложно. Тем не менее, местные жители относились к нам дружелюбно, улыбались в ответ, здоровались, - рассказал Арман Казбеков.

В ходе миротворческой миссии в Ливане Арман был командиром отделения, назначал людей для патрулирования, сам выезжал в патрули в качестве старшего.

Угроза всегда есть, мы не знаем, с какой стороны может быть атака, всегда надо быть начеку, вести круговое наблюдение, следить за обстановкой. Протяженность голубой линии – 16 км, мы должны были ее патрулировать, также населенные пункты, - поведал Арман Казбеков.

Свой опыт он теперь передает будущим миротворцам, которые отправятся в Ливан в феврале 2021 года. Специально для тех, кому предстоит ответственная миссия в Ливане, уже прошедшие путь миротворца на теоретических и практических занятиях показывают, какие ситуации могут произойти. Например, террористы захотят, не дай Бог, подорвать миротворцев.

Вживую выглядит это пугающе, автор этих строк стал живым свидетелем учебных перестрелок и может подтвердить, что на счету каждая секунда, действовать – отстреливаться, эвакуироваться, нужно быстро и слаженно.

Нужна не только физическая, тактическая готовность, личная дисциплинированность, но и психологическая устойчивость – крепкие нервы. Например, в ходе психологического теста будущих миротворцев спрашивают, как бы они действовали в тех или иных ситуациях. Поэтому отбирают и готовят миротворцев так долго и тщательно.

Командование отправляет во все войска телеграммы, и военнослужащие, которые хотели бы стать миротворцами, пишут рапорт. После этого они проходят психологический тест, медицинскую комиссию, сдают нормативы, при отборе учитывается знание английского языка. Конечно, есть лица, которые не могут пройти такой отбор. Например, не соответствуют критериям по физподготовке или на психологическом тесте выявляются некоторые моменты, которые могут им помешать в миротворческой миссии. Тогда, несмотря на их желание, им отказывают, - отметил Казбеков.

Для Армана миссия в Ливане – не первая в военной карьере. Он с 2004 года участвует в миротворческих операциях, много раз участвовал в различных международных миротворческих учениях, проходил курсы, и ему посчастливилось свои знания применять на практике. Среди родственников он – единственный, кто выбрал военную карьеру.

Гвардии старшина Тимур Байтас только готовится к службе в Ливане в качестве миротворца. Он служит в десантно-штурмовых войсках, ранее окончил Кадетский комплекс имени Шокана Уалиханова в Щучинске и на данный момент проходит обучение для будущей миротворческой деятельности. Он в своей части успешно прошел отбор по итогам проверки уровня государственно-правовой подготовки, боевой, физической подготовки, психологической устойчивости.

Так как мы командиры, для нас практика зарубежная очень полезна. Когда мы объясняем нашим подчиненным что-то, должны сами это пройти. Страха перед поездкой в Ливан нет, - сказал Тимур Байтас.

Сейчас уже 5-я сводная миротворческая рота проходит 2-й этап подготовки к участию в миротворческой миссии в Ливане. Наши миротворцы в ходе теоретических и практических занятий проходят инженерную, лингвистическую, тактическую и медицинскую подготовку. Главой оборонного ведомства, генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым поставлена задача, задействовать в подготовке миротворцев всю учебно-материальную базу и инфраструктуру уникального учебного центра, расположенного в поселке Тлендиева Алматинской области.

Программы обучений соответствуют международным стандартам. Теоретическая часть занятий включает в себя изучений общих положений и структуры ООН, особенностей миротворческой миссии в Ливане. На практике миротворцы совершенствуют навыки организации службы на блокпостах и КПП, действия при патрулировании местности и населённых пунктов, охране важных объектов, разминировании местности и объектов, противодействии массовым беспорядкам.

Миротворцев в течение 3 месяцев обучают инструкторы казахстанского миротворческого полка, которые имеют опыт миротворческой деятельности. Преподаватели центра миротворческой подготовки – это также специалисты Центра разминирования и Центра военной медицины.

По окончании 2-го этапа миротворцы получат вещевое имущество и будут вылетать в Ливан на место выполнения миротворческой миссии. Подготовка миротворцев проводится с соблюдением всех карантинных мер.

Впервые за историю миротворческой миссии в состав роты включены военнослужащие не только десантно-штурмовых войск, но и региональных командований.

Кроме того, в октябре завершились первые в истории Вооруженных сил Казахстана комплексные миротворческие учения, за активной фазой которых наблюдал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В учениях было задействовано более 1000 военнослужащих, свыше 100 единиц боевой и специальной техники десантно-штурмовых войск, военно-воздушных сил, военной полиции, военных медицинских учреждений, Центра миротворческой подготовки и Центра разминирования.

Напомним, что значительным шагом в укреплении миротворческого потенциала нашей страны стало направление в 2018 году в Ливан первой казахстанской роты, действующей на основании мандата ООН. Опыт, обретенный военнослужащими казахстанского миротворческого полка в ходе выполнения миссии в Ливане бесценен.

Альберт Ахметов

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