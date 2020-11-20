Три региона Казахстана накроет сильным ветром
Он затронет Мангистаускую, Атыраускую и Туркестанскую область.
Фото : Pixabay20 ноября 2020, 18:14
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 21 ноября, передает zakon.kz.
В Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер местами 17-22 м/с. В Актау ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидается туман. Ветер — юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.
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