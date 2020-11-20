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Три региона Казахстана накроет сильным ветром

Он затронет Мангистаускую, Атыраускую и Туркестанскую область.

Фото : Pixabay20 ноября 2020, 18:14

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 21 ноября, передает zakon.kz.

В Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер местами 17-22 м/с. В Актау ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается туман. Ветер — юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.


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