В Казахстане за сутки 93 школьника заболели коронавирусом

Из них 70 учеников были на онлайн обучении.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 93 казахстанских школьников, передает zakon.kz.

За последние сутки в стране коронавирус обнаружен у 93 школьников. Из них 70 учеников – на онлайн обучении, остальные учатся в офлайн режиме, - говорится в сообщении МВК.

С 1 сентября по 20 ноября у 1251 казахстанского школьника был зарегистрирован COVID-19. Из них 256 школьников обучаются в дежурных классов, на дистанционном обучении - 895 человек.

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