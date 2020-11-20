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Вышло новое постановление главгоссанврача СКО

Запрещено сдавать в аренду частные домовладения и строения для проведения корпоративных, торжественных и других массовых мероприятий.

Фото : Pixabay20 ноября 2020, 18:43

Главгоссанврач СКО внес изменения в постановление от 5 ноября, передает zakon.kz.

Акимам Петропавловска и Кызылжарского района поручено обеспечить запрет аудио, фото и видео съемок в организациях здравоохранения и при оказании помощи на дому медработниками.

Запрещено проведение зрелищных, спорт. мероприятий, выставок, памятных мероприятий, в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Запрещено сдавать в аренду частные домовладения и строения для проведения корпоративных, торжественных и других массовых мероприятий.

Работа объектов торговли продовольственными товарами разрешена с 08.00 до 22.00. Непродовольственными товарами (объекты площадью до 500м2) - с 8.00 до 20.00.


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