Горячие новости
Читайте также

В Алматинской области временно закрыли крупную трассу

Сильный буран вызывает нулевую видимость.

Фото : Pixabay20 ноября 2020, 18:53

В Алматинской области сегодня, 20 ноября, с 16:30 закрыта автодорога республиканского значения "Ушарал-Достык" (с 84 км по 184 км) для всех видов автотранспорта, передает zakon.kz.

Согласно сообщению АО НК "КазАвтоЖол", эта мера принята из-за сильного бурана и метели. На автодороге нулевая видимость.

Напомним, что 17 ноября данный участок автодороги был закрыт из-за обильного снега и ограниченной видимости, открылся на следующий день.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты