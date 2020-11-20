В Алматинской области временно закрыли крупную трассу

Сильный буран вызывает нулевую видимость.

В Алматинской области сегодня, 20 ноября, с 16:30 закрыта автодорога республиканского значения "Ушарал-Достык" (с 84 км по 184 км) для всех видов автотранспорта, передает zakon.kz.

Согласно сообщению АО НК "КазАвтоЖол", эта мера принята из-за сильного бурана и метели. На автодороге нулевая видимость.

Напомним, что 17 ноября данный участок автодороги был закрыт из-за обильного снега и ограниченной видимости, открылся на следующий день.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!