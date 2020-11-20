В Алматинской области временно закрыли крупную трассу
Сильный буран вызывает нулевую видимость.
Фото : Pixabay20 ноября 2020, 18:53
В Алматинской области сегодня, 20 ноября, с 16:30 закрыта автодорога республиканского значения "Ушарал-Достык" (с 84 км по 184 км) для всех видов автотранспорта, передает zakon.kz.
Согласно сообщению АО НК "КазАвтоЖол", эта мера принята из-за сильного бурана и метели. На автодороге нулевая видимость.
Напомним, что 17 ноября данный участок автодороги был закрыт из-за обильного снега и ограниченной видимости, открылся на следующий день.
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