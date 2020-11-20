Аскар Жамбакин назначен вице-министром цифрового развития

До назначения он занимал руководящие позиции в коммерческих организациях.

Аскар Жамбакин назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Жамбакин Аскар Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, - сообщает пресс-служба премьер-министра.

Аскар Жамбакин родился в 1985 году в Алматы. В 2007 году окончил Алматинский институт энергетики и связи, в 2009 году — университет Манчестера. Трудовую деятельность начал в 2003 году техником связи первой категории узла связи в ЗАО "Эйр Казахстан".

В 2010-2011 гг. — начальник отдела по корпоративным системам, офицер по директ маркетингу ДБ АО "HSBC Банк Казахстан". В 2011-2014 годах работал в АО "Банк развития Казахстана" начальником управления методологии и бизнес-процессов, директором департаментов бизнес-процессов и корпоративного развития. В 2014-2016 гг. — заместитель директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка РК. В 2016-2017 гг. занимал должности заместителя директора, директора департамента в АО "Казкоммерцбанк". В 2017-2018 г.г — менеджер программ проектного офиса, советник председателя правления национального ИКТ холдинга "Зерде".

С мая 2018 года по настоящее время занимал руководящие позиции в коммерческих организациях.

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