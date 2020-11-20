Сокращая кадровый разрыв: День открытых дверей в БРК

В течение двух часов представители Банка рассказывали о деятельности главного института развития страны, а также его особенностях, инструментах и продуктах.

Технологии и инновации стремительно меняют традиционный подход к подготовке кадров: чтобы угнаться за изменениями, профессионалам приходится периодически проходить переподготовку и повышать свои квалификационные навыки и знания, а работодателям, в свою очередь, мотивировать сотрудников и поддерживать культуру постоянного развития в коллективе. Согласно данным Boston Consulting Group, в середине прошлого века технические знания в среднем устаревали за 10 лет, сейчас этот показатель сократился до 2–5 лет. Понимая эту негативную тенденцию, ведущую к "кадровому разрыву", в Банке Развития Казахстана (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") на ежегодной основе проводится День открытых дверей. Цель мероприятия – сократить дисбаланс между требованиями рынка труда и кадрами, а также наглядно показать какие компетенции и навыки нужно развивать потенциальным сотрудникам БРК.

Из-за пандемии коронавируса в этом году День открытых дверей в БРК прошел в формате онлайн-конференции. В течение двух часов представители Банка рассказывали о деятельности главного института развития страны, а также его особенностях, инструментах и продуктах. В рамках знакомства с Банком Развития, сотрудники БРК провели лекции о финансировании проектов, стратегии развития, и основах систем внутреннего контроля и управления рисками. В онлайн-мероприятии приняли участие студенты КБТУ, КИМЭП, Nazarbayev University, Туран Астана, а также представители региональных высших учебных заведений.

"Могу сказать, что Банк Развития всегда успешно справляется с вызовами, будь то девальвация, спад экономики или пандемия. Если оглянуться назад, можно вспомнить ключевые моменты деятельности БРК, которые вошли не только в историю Банка, но и историю страны. БРК первый финансовый институт в Казахстане, выпустивший евробонды в тенге. По сути? это говорит о том, что иностранные инвесторы положительно оценивают нас и берут на себя все валютные риски. Также хочется отметить, что БРК первым разместил выпуск исламских облигаций сукук. За годы деятельности мы значительно повысили компетенции наших сотрудников, Банк очень дорожит своей командой. Все возможные профессиональные сертификации у нас в Банке имеются", подчеркнул заместитель Председателя Правления Дмитрий Бабичев.

О Стратегии Развития БРК рассказал Директор департамента стратегии и планирования Кайрат Тастамбеков.

Будучи специализированным государственным институтом развития, миссия которого заключается в содействии устойчивому развитию национальной экономики путем финансирования несырьевого сектора, в своей деятельности БРК придерживается 3-ех ключевых направлений: кредитование, управление финансовыми ресурсами, а также корпоративное управление и совершенствование бизнес-процессов. Этот курс развития был утвержден Банком в 2014 году и актуализирован в 2017. Сейчас, взяв во внимание текущие вызовы для мировой экономики, команда Банка работает над очередной актуализацией Стратегии развития до 2023 года. Таким образом, в условиях сложившейся рыночной конъектуры, БРК, в первую очередь, будет стремиться активно стимулировать рост отечественного бизнеса. Примечательно, что особое внимание будет уделяться финансированию проектов с высоким социально-экономическим эффектом в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. Более того, БРК намерен поддерживать отечественный бизнес путем содействия увеличению роли частного сектора в развитии экономики страны, а также стимулирования процесса их перехода к "зеленой" экономике.

Вторым ключевым направлением станет управление финансовыми ресурсами для удовлетворения потребностей бизнеса. В-третьих, Банк развития ждет трансформация операционной деятельности, так как пандемия Covid-19, и как следствие, выход в удаленный режим работы диктуют необходимость проведения изменений, чтобы в максимально короткие сроки с минимальными потерями адаптироваться к сложившейся ситуации.

О финансировании инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки и нефтегазохимии рассказал старший банкир Дирекции по работе с клиентами Серик Ахметов.

Существует ошибочное мнение о том, что нефтяной отрасли не присуще инновации. На самом деле, развитие технологий здесь не так наглядны, как в других сферах, к примеру IT, тем не менее они существуют. Так, с годами увеличивается эффективность переработки и качество нефти. К примеру, по словам Серика Ахметова, благодаря финансовой поддержке БРК, ключевым казахстанским НПЗ удалось значительно увеличить глубину переработки: если раньше она составляла 50-60%, сейчас эта цифра достигает порядка 80-90%. На текущий момент доля проектов нефтепереработки в Банке Развития составляет 31%, или 1,9 трлн тенге. 10 проектов стоимостью 1,4 трлн тенге находятся на стадии привлечения.

Помимо отраслевого анализа, подробной информации о проектах и требованиях Банка, приятным бонусом для слушателей стал разбор двух кейсов на примере структурирования проектов. Серик Ахметов также поделился инсайтами для начинающих и действующих аналитиков для построения финансовой модели.

Об основах системы управления рисками рассказали начальник управления операционных рисков Ермек Азамбаев и главный риск-менеджер управления финансовых рисков Шолпан Садыкова.

Корпоративная система управления рисками в БРК состоит из 5-ти ступеней, в которой служба внутреннего аудита выступает третьей линией защиты, блок риск-менеджмента – второй, а структурные подразделения Банка – третьей. При этом блок риск-менеджмента отвечает за управление операционных и кредитных рисков, анализ и разработку методологии, а также идентификацию, оценку, контроль и мониторинг рисков на регулярной основе.

Спикеры подробно рассказали об основных инструментах управления рисками в Банке, а также методах развития риск-культуры среди сотрудников БРК. По их данным, на текущий момент ключевыми задачами развития риск-культуры являются формирование ценностей и убеждений, единого понимания управления рисками Банка, а также повышение вовлеченности персонала.

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