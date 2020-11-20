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В Атырау открылась скульптурная композиция "шығармашылық әңгіме"

Красную ленту в честь открытия памятника разрезали Народный артист РК и СССР Асанали Ашимов и кавалер ордена "Құрмет" Светкали Нуржан.

Фото : служба коммуникаций Атырауской области20 ноября 2020, 19:19

В Атырау перед зданием Академического казахского драматического театра им. Махамбета установили памятник народным артистам. Скульптурная композиция посвящена Сабире Майкановой, Нурмухану Жантурину, Асанали Ашимову и Хадише Букеевой, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

На церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Бакытгуль Хаменова, мэтр казахстанского театра и кино Асанали Ашимов, кавалер ордена "Құрмет" Светкали Нуржан и другие представители интеллигенции. Мероприятие с поздравительной речью открыла Бакытгуль Хаменова, отметив, что данная композиция - это не просто памятник.

Сегодня перед зданием Академического казахского драматического театра им. Махамбета официально открываются памятники выдающимся личностям. Это не просто архитектурная композиция. Это знак уважения атыраусцев к культуре и искусству, его представителям, старшему поколению, пример для подрастающего поколения, свидетельствующий о важности духовных ценностей для каждого народа, - сказала заместитель акима области.

Красную ленту в честь открытия памятника разрезали Народный артист РК и СССР Асанали Ашимов и кавалер ордена "Құрмет" Светкали Нуржан. Стоит отметить, что автором скульптурной композиции "Шығармашылық әңгіме" является архитектор, скульптор Гульфия Мелдеш.


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