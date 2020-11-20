Pfizer начала процесс регистрации COVID-вакцины

В течение года Pfizer и Biontech намерены произвести более 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Американская Pfizer и немецкая Biontech подали запрос о регистрации в США вакцины от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на сайт совместного концерна.

Документы поданы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Великобританию, Европу, Канаду и Японию.

Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021 году. Они будут готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после авторизации.

В концерне напомнили, что их вакцина BNT162b2 продемонстрировала эффективность 95%.

СМИ подсчитали, что Евросоюз потратит около 10 миллиардов долларов на закупку более 300 миллионов COVID-вакцин компаний Pfizer-BioNTech и CureVac.

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