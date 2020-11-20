У жителя Житикары нашли героин на 12 млн тенге

Также у него нашли больше 1 млн тенге.

У жителя Житикары изъяли героин на 12 млн тенге, передает zakon.kz.

Согласно информации AstanaTV, наркотики он хранил у себя дома под полом. Помимо полкилограмма запрещенного вещества полицейские изъяли весы и больше миллиона тенге. По факту незаконного хранения наркотиков ведется расследование. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы. Канал поставки героина в регион выясняют.

К нам поступила информация, что на территории города появился героин. При содействии пограничной службы и специального подразделения полиции 39-летний горожанин был задержан житель Житикары, - заявил сотрудник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Лев Квасенко.

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