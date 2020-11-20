Ученые назвали напиток, который подавляет коронавирус

Чай на основе шалфея и периллы обладает мощным противовирусным эффектом по отношению к COVID-19.

Немецкие ученые выяснили, что чай на основе шалфея и периллы способен подавлять активность COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на biorvix.

Группа специалистов из Института вирусологии Университетской клиники Эссена инкубировала инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра.

Сначала они доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды в 60 градусов, чтобы обеспечить максимальное насыщение травяными компонентами.

В ходе исследования было выявлено, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно, чтобы подавить воспроизводство коронавируса. Результат наблюдался уже после 30 минут обработки клеток.

При этом лечебный эффект достигался не за счет общего противовирусного эффекта, так как эти же отвары не оказали действия на вирус простого герпеса.

Вирусологи пришли к выводу, что такие чаи предположительно можно применять для профилактики коронавирусной инфекции, однако эту информацию еще предстоит оценить другим специалистам.

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