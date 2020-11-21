Майя Санду высказалась за вывод российских войск из Приднестровья

Также она выступила против федерализации Молдовы.

Новый избранный президент Молдовы Майя Санду рассказала о своем виденье молдо-приднестровских отношений, передает zakon.kz со ссылкой на "Европейскую правду".

По ее словам, Молдова "выбрала мягкий подход" в вопросе Приднестровья.

Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но, несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли, - сказала Санду.

Также она сообщила, что не рассматривает федерализацию Молдовы.

Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше, - сказала Политик.

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