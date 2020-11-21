Сколько сборная Казахстана по футболу заработала за последнее место

Команда могла получить в два раза больше за первенство в группе.

Сборная Казахстана по футболу заработала 1 125 000 евро по итогам выступления в Лиге наций, передает zakon.kz со ссылкой на Kazfootball.

За первое место в группе предназначалось 2 250 000 евро.

По итогу шести матчей казахстанцы заняли последнее место в группе, и теперь поборются за сохранение места в Лиге С с Молдовой.

Бонусы за выступление в Лиге Наций составляют:

Дивизион "А" — 2,25 миллиона

Дивизион "В" — 1,5 миллиона

Дивизион "С" — 1,125 миллиона

Дивизион "D" — 0,75 миллиона

Премиальные победителям групп составляют:

Дивизион "А" — 2,25 миллиона

Дивизион "В" — 1,5 миллиона

Дивизион "С" — 1,125 миллиона

Дивизион "D" — 0,75 миллиона

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