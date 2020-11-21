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Прогноз погоды по территории Казахстана на 21 ноября

Лишь на юге и юго-востоке республики под влиянием фронтальных разделов пройдет снег.

Фото : zakon.kz.21 ноября 2020, 06:01

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на юге и юго-востоке республики под влиянием фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге –низовая метель.

В Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Туркестанской областях с низовой метелью.

В Мангистауской области местами усилится ветер 17-22 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -11°, ясно.

Прогноз погоды на 21 ноября.


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