Врача арестовли за убийство пациентов с COVID-19 в Германии

Подозреваемый признал применение эвтаназии только в одном случае.

В Германии врача подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В Германии по подозрению в убийстве двух пациентов задержали старшего врача университетской больницы города Эссена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Эссена.

По информации издания Bild, пациенты болели COVID-19 в очень тяжелой форме и находились в реанимации.

Полиция подозревает, что врач намеренно и незаконно ввел тяжелобольным умирающим людям лекарство, которое привело к их немедленной смерти.

По данным полиции, пациенты (мужчины 47 и 50 лет) умерли 13 и 17 ноября 2020 года.

Как отмечается, подозреваемый признал применение эвтаназии только в одном случае, объяснив свои действия тем, что хотел положить конец дальнейшим страданиям пациента и его родственников.

Врача арестовали.

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