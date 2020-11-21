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В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана.

Фото : zakon.kz.21 ноября 2020, 08:00

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 124 710 случаев, из них:

в городе Алматы - 15542(+84),
в городе Нур-Султан - 15511(+63),
в ВКО - 14877 (+227),
в Атырауской области - 11510(+14),
в Карагандинской области - 10919(+20),
в ЗКО - 7687(+44),
в Алматинской области - 5495(+22),
в СКО - 5432(+87),
в городе Шымкент - 5323(+8),
в Павлодарской области - 5389(+95),
в Костанайской области - 4624(+72),
в Акмолинской области - 4507(+59),
в Жамбылской области - 4304(+11),
в Туркестанской области - 3454(+5),
в Актюбинской области - 3434(+3),
в Мангистауской области - 3422(+2),
в Кызылординской области - 3280(+6).

В Казахстане 412 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 33,
в городе Алматы - 22,
в Акмолинской области - 87,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 1,
в ВКО -88,
в ЗКО - 11,
в Карагандинской области - 9,
в Костанайской области - 82,
в Павлодарской области - 11,
в СКО - 62,
в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 111 895 человек от COVID-19.


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