В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 124 710 случаев, из них:

в городе Алматы - 15542(+84),

в городе Нур-Султан - 15511(+63),

в ВКО - 14877 (+227),

в Атырауской области - 11510(+14),

в Карагандинской области - 10919(+20),

в ЗКО - 7687(+44),

в Алматинской области - 5495(+22),

в СКО - 5432(+87),

в городе Шымкент - 5323(+8),

в Павлодарской области - 5389(+95),

в Костанайской области - 4624(+72),

в Акмолинской области - 4507(+59),

в Жамбылской области - 4304(+11),

в Туркестанской области - 3454(+5),

в Актюбинской области - 3434(+3),

в Мангистауской области - 3422(+2),

в Кызылординской области - 3280(+6).

В Казахстане 412 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы - 22,

в Акмолинской области - 87,

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 1,

в ВКО -88,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 9,

в Костанайской области - 82,

в Павлодарской области - 11,

в СКО - 62,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 111 895 человек от COVID-19.

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