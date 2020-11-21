Горячие новости
Читайте также

Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США

Путин спрогнозировал вероятность ухудшения отношений Москвы с Вашингтоном.

Фото : Лента.ру21 ноября 2020, 08:13

Президент России Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, — сказал он в эфире "России 1".

В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена. При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.

Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.

Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты