Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США

Путин спрогнозировал вероятность ухудшения отношений Москвы с Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, — сказал он в эфире "России 1".

В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена. При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.

Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.

Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".

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