Главного санврача Костаная наказали за мягкость к нарушителям карантина

На Байкенова наложили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

На заседании Совета по этике прокуратура обвинила главного санврача областного центра Алмата Байкенова в избирательности при выборе наказания для нарушивших правила карантина, сообщает zakon.kz со ссылкой на kstnews.

По данным прокуратуры, из всех дел, переданных Байкенову полицией, штрафами за нарушения завершились лишь четыре процента. Некоторые предприниматели получили штраф как физические лица, а некоторые и вовсе не были наказаны.

По мнению членов совета по этике, при таком подходе граждане продолжат несерьезно относиться к карантинным мерам. К тому же такая работа дискредитирует имидж госслужащих.

Алмат Байкенов со всеми доводами согласился. Свое поведение он объяснил тем, что ведомство старалось не накалять обстановку в обществе, так как штрафы очень крупные. Санврач надеялся, что и беседы с предпринимателями будет достаточно.

Члены совета наложили на Байкенова дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Он не может занять государственную должность в порядке перевода и по итогам конкурсов, не подлежит премированию в течение действия взыскания, а в случае увольнения не сможет в течение трех лет поступить на госслужбу.

Кроме того, государственному служащему выставляется карточка в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам, которая действует в течение трех лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!