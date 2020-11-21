Белорусских омоновцев хотят признать террористами

Тихоновская анонсировала начало признания белорусских силовиков террористами.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская анонсировала начало признания белорусских силовиков террористами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Речь идет об ОМОНе и Главном управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси.

Соответствующее заявление представитель оппозиции сделала во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком.

Раз Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими, – сказала Тихановская.

Она также уверена, что все сотрудники, которые уволятся до завершения расследования, будут признаны соучастниками. К ним будут применены санкции и штрафы.

На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа, – заявила оппозиционерка.

Семь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко.

В Беларуси больше 100 дней продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа.

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