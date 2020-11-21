В Алматы водители "скорой помощи" взбунтовались против "Сергеков"

Водители считают, что автомобили спецслужб давно пора освободить от штрафов за нарушение ПДД, но у полицейских и руководства службы "скорой помощи" - другое мнение.

Алматинские водители "неотложки" против системы "Сергек". По словам сотрудников "скорой помощи", после тотальной установки камер на улицах города их завалили "письмами счастья". За превышение скорости на дороге они каждый месяц вынуждены отдавать из своих карманов до 50 тысяч тенге, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Водители считают, что автомобили спецслужб давно пора освободить от штрафов за нарушение ПДД, но у полицейских и руководства службы "скорой помощи" - другое мнение.

Мы получаем 150 тысяч, из них 50 тысяч уходит. Больной, I категория, надо лететь, объяснительные, штрафы, все это платил. Где этот "Сергек" чертовый, где камеры, мы не смотрим уже на это, потому что рядом сидит медик и говорит: "Она задыхается, или ногу оторвало, и так далее". По словам собравшихся, расстояние от этой подстанции до города почти 30 километров. Порой счет идет на секунды. Например, на вызов I категории дается 10 минут. И тогда им не до правил дорожного движения, - рассказал водитель "Скорой помощи" Онгарбай Бекжанов.

"Я помогаю сохранять жизнь людей. Быстро еду, быстро возвращаюсь на станцию, а нам приходят огромные штрафы. Где справедливость?" - возмущается Галымжан Ерсаинулы.

Теоретически списать подобные штрафы можно, но на практике не всегда выходит, уверяют водители. Такие правила действуют для всех спецслужб в Казахстане. По каждому нарушению нужно подавать путевые листы с пояснением.

В городе тысячи камер, каждый месяц приходит по 80 штрафов. По каждому нужно писать объяснительные. Нам работать, отдыхать в свободное время, или заниматься написанием объяснительных?" Однако руководство службы "скорой помощи" считает, что все претензии водителей необоснованы. Списанием штрафов занимается юридический отдел, а писать объяснительные водителей никто не заставляет. Порой они сами нарушают правила без острой на то необходимости, поделился водитель Асхат Шарипов.

"Если вы едете на вызов, предоставляете путевой лист, все это без проблем решается. Но когда вы едете с вызова на подстанцию и нарушаете, тогда штраф на вас. Эта инструкция, которая прописана законом", - пояснил позицию руководства заметистель директора станции скорой помощи по общим вопросам Галымжан Кабылбеков.

В Департаменте полиции подтвердили: камер в городе за последний год стало больше. И раньше проблем с водителями спецслужб не возникало. Тем не менее, соблюдать обязаны все. Ежедневно из 10-15 тысяч нарушений 5% приходится на спецтехнику".

Проблесковые маячки красного или синего цвета не дают преимущества перед другими транспортным средствами. При включении этих маячков водитель должен убедиться, что его пропускают и только потом продолжать движение", - сказал начальник административной полиции города Жандос Мураталиев.

Недовольны водители и состоянием транспорта. Говорят, делать ремонт и покупать запчасти приходится за свой счет. Руководство "скорой" ответило и на эти претензии. Только в этом году автопарк был обновлен на 60%.

"Я категорически запрещаю всем говорить и делать, чтобы кто-то из водителей покупал для себя запчасти. Это полнейшая глупость, если не сказать, что это далеко от истины. Мы выделяем на это деньги. 131 млн с начала года на это выделено. Ну, некоторые требуют ремонта, мы делаем все это здесь в ремонтных мастерских", - сказал директор станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов.

По его словам, до конца ноября автопарк приобретет еще 50 новых машин. Тем не менее, разобраться со всеми жалобами водителей руководство "неотложки" пообещало в короткие сроки.

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