Около 10 ракет: Кабул подвергся ракетному обстрелу

По меньшей мере десять ракет были выпущены по Кабулу в субботу утром, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило агентство Pajhwok.

Of the several rockets that hit various parts of kabul city, one reportedly hit a school in Khair Khana. Here is a video (from social media) of school girls screaming as they are running away—an experience that will haunt them for life. War is ugly. It truly is. pic.twitter.com/KPqEu12WvF