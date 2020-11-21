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Жителя столицы задержали за управление авто с подложными номерами

Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Фото : кадр из видео21 ноября 2020, 11:20

В столице за управление с подложными государственными номерами задержан водитель автомашины марки "Volkswagen Passat", передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, этот госномер был снят с учета в 2012 году. По словам задержанного водителя, он управлял с подложными номерами с октября 2020 года.

В отношении 29-летнего водителя, за управление автомашиной с несоответствующими требованиями стандарта номерными знаками возбуждено административное производство по статье 590 ч.4 КРКобАП. Материал направлен в Специализированный административный суд города Нур-Султана, для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку, - рассказали в полиции.

Сейчас в столице проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За два дня проведения ОПМ полицейскими выявлено около 1,5 тысяч нарушений ПДД, в том числе 23 нарушений совершенных водителями общественного транспорта.

За управление транспортным средством не имеющие при себе водительского удостоверения задержано более 118 автолюбителей, из них 6 ранее лишенные права управления.

Кроме того, более 200 пешеходов, переходившие проезжую часть в неустановленном месте оштрафованы. За двое суток задержаны 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. На коммунальную штрафную стоянку водворено более 50-ти автомашин.


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