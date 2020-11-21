Жителя столицы задержали за управление авто с подложными номерами
Автомашина водворена на коммунальную стоянку.
В столице за управление с подложными государственными номерами задержан водитель автомашины марки "Volkswagen Passat", передает zakon.kz.
Как сообщили в полиции, этот госномер был снят с учета в 2012 году. По словам задержанного водителя, он управлял с подложными номерами с октября 2020 года.
В отношении 29-летнего водителя, за управление автомашиной с несоответствующими требованиями стандарта номерными знаками возбуждено административное производство по статье 590 ч.4 КРКобАП. Материал направлен в Специализированный административный суд города Нур-Султана, для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку, - рассказали в полиции.
Сейчас в столице проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За два дня проведения ОПМ полицейскими выявлено около 1,5 тысяч нарушений ПДД, в том числе 23 нарушений совершенных водителями общественного транспорта.
За управление транспортным средством не имеющие при себе водительского удостоверения задержано более 118 автолюбителей, из них 6 ранее лишенные права управления.
Кроме того, более 200 пешеходов, переходившие проезжую часть в неустановленном месте оштрафованы. За двое суток задержаны 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. На коммунальную штрафную стоянку водворено более 50-ти автомашин.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!