Шпекбаев положительно оценил работу по внедрению "Сервисного акимата" в Актюбинской области

Практика использования технологий "Сервисного" формата отвечает всем требованиям антикоррупционной политики.

Алик Шпекбаев дал положительную оценку результатам работы, проводимой в Актюбинской области по внедрению прозрачности и открытости, сообщает zakon.kz.

Во второй день рабочей поездки по Актюбинской области глава Антикоррупционной службы РК Алик Шпекбаев вместе с акимом области Ондасыном Уразалиным ознакомился с деятельностью "Сервисного акимата" Косестекского сельского округа Каргалинского района.

Практика использования технологий "Сервисного" формата отвечает всем требованиям антикоррупционной политики, поскольку такой формат работы исключает коррупционные риски и обеспечивает прозрачность повседневной работы.

Используя данный опыт все акиматы в сельских населенных пунктах перейдут на сервисную модель обслуживания, главным критерием которой станет обеспечение прозрачности и доступности их работы, а также создание комфортных условий для граждан.

Я лично объезжаю регионы и сельские округа, чтобы убедиться в том, что все нововведения для комфорта граждан действительно функционируют на должном уровне.

Кроме того, способствовать повышению уровня ответственности и добропорядочности властей на местах будет новая практика выборов акимов сел. Поскольку стремление оправдать доверие избирателей станет для них ключевой мотивацией, - отметил Алик Шпекбаев.

Далее в целях определения уровня исполнения антикоррупционного законодательства в сфере бизнеса он посетил ветровую электростанцию ТОО "Arm wind", которая является самой крупной инвестицией международной компании "Eni" в секторе ветроэнергетики. Объем вложенных инвестиций в проект составляет порядка 100 млн долларов США.

Мощность данного уникального объекта составляет 48 МВт и позволит ежегодно обеспечивать регион электроэнергией в объеме 198 ГВтч.

Привлечение инвестиций в такой сложный период дает дополнительный импульс развитию нашего региона. В области ведется активная работа по созданию благоприятного инвестклимата. В текущем году у нас реализуется 26 крупных инвестиционных проектов стоимостью 140 млрд. тенге с созданием более 1200 рабочих мест. На следующий год запланирована реализация 18 крупных проектов на сумму 150 млрд. тенге с созданием более 2 200 рабочих мест, - подчеркнул Ондасын Уразалин.

В рамках проекта "Protecting Business and Investments" Агентство будет осуществлять антикоррупционное сопровождение ветровой электростанции.

Вместе с тем, Алик Шпекбаев посетил АО "СПК "Актобе", в портфеле которого находится 88 проектов на сумму 124,4 млрд. тенге. В целом, соглашения об антикоррупционном сопровождении подписали 40 иностранных и местных инвесторов на сумму 4,2 трлн.тенге, с начала года подписано 10 соглашений на сумму 28,1 млрд. тенге.

Еще одним предприятием, сопровождаемым Агентством в рамках проекта по защите бизнеса, является теплица по выращиванию клубники ТОО "Экоферма". За 11 месяцев текущего года здесь выращено более 20 тонн клубники.

В рамках рабочей программы Председатель Агентства также принял участие в открытом диалоге "Халық үні", организованном известной правозащитницей Айман Умаровой.

Участниками мероприятия стали аким области Ондасын Уразалин, руководители местных исполнительных органов, общественники-правозащитники, жители, пришедшие озвучить свои актуальные проблемы.

Затем главе Антикоррупционной службы был презентован фронт-офис "Правительство для бизнеса", целью которого является централизованное оказание всех мер поддержки бизнесу по принципу "Единого окна".

Новый фронт-офис "AQTOBE INVEST" увеличит охват и доступность мер поддержки предпринимателей, а также повысит прозрачность процедур и как следствие, упростит путь предпринимателя от идеи до реализации проекта.

В целях устранения коррупционных рисков, формирования максимальной прозрачности при оказании государственных услуг во всех районных центрах открыто 12 Сервисных акиматов, 7 фронт-офисов. За 9 месяцев 2020 года оказано 4 млн. услуг, в том числе в электронном формате – 3,7 млн. или 96%. В целях предупреждения и пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции, на системной основе проводится разъяснительная работа, - отметил Ондасын Уразалин.

Алик Шпекбаев посетил АРГУ им. К. Жубанова, который активно сотрудничает с Антикоррупционной службой на площадках проектов "Саналы ұрпақ" и "Адал білім", встретился с общественностью и Президентским кадровым резервом области.

Завершая визит, Алик Шпекбаев положительно оценил проводимую в регионе работу по трансформации госучреждений, внедрению прозрачности и открытости в рамках концепции "Слышащее государство", отметив, что работа по профилактике коррупции в области ведется на должном уровне.

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