Девять человек спасли из снежных заносов на дороге в Алматинской области

20 ноября в связи с погодными условиями - сильным бураном, метелью, нулевой видимостью было закрыто движение на автодороге "Ушарал-Достык".

Сотрудники ДЧС Алматинской области провели две спасательные операции на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык", передает zakon.kz.

В первой аварийно-спасательной работе приняли участие сотрудники пожарной части №20 ст. Достык, они спасли из снежного заноса троих человек между участками "Ыргайты" и "Жаланашколь".

Второй вызов поступил поздним вечером, о том, что вблизи участка "Ыргайты" люди нуждаются в эвакуации, туда отправились спасатели Алакольского региона с с.Акши, ими успешно спасены 6 человек, из-них 1 ребенок. Все спасенные в медицинской помощи не нуждались, - рассказали в ДЧС.

Напомним, по сообщению Алматинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" 20 ноября текущего года с 16.30 часов в связи с погодными условиями - сильным бураном, метелью, нулевой видимостью было закрыто движение на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" (с 84 км по 184 км) для всех видов автотранспорта.

Департаментом по ЧС Алматинской области было проведено оповещение населения посредством СМС-рассылки, через мобильное приложение "Дармен", ведомственных сайтов и социальных сетей. Все спасенные попали в плен непогоды на данной автодороге до ее закрытия.

Во избежание чрезвычайных ситуаций на дорогах в зимний период ДЧС настоятельно просит следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не игнорировать СМС сообщениями службы 112 и не выезжать в дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

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