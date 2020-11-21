Мужчина выбросил из окна сына своей сожительницы

Ребенок находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

В Петербурге мужчина выбросил с балкона третьего этажа сына своей сожительницы, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в районе улицы Дыбенко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина, открыв двери балкона, стал беспричинно выбрасывать вещи. Его сожительница отправилась собирать вещи на улицу и обнаружила лежащими на земле своего сына 2007 года рождения и сожителя, — рассказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, мужчина перебросил ребенка с третьего этажа.

Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Как сообщают СМИ, мужчина задержан по подозрению в том, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа.

Подозреваемый вечером 20 ноября, находясь в квартире одного из домов по улице Дыбенко, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, и перекинул его через оконный проем лоджии, - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство".

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