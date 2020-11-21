В Нур-Султане продолжается разбор завалов после взрыва кафе

Для оказания психологической и информационной поддержки населению и пострадавшим в ДЧС столицы открыты "телефоны горячей линии".

В столице на месте взрыва кафе развернут оперативный штаб, разбор завалов продолжается, передает zakon.kz.

По информации МЧС, для оказания психологической и информационной поддержки населению и пострадавшим в ДЧС столицы открыты «телефоны горячей линии» 8-7172-24-51-71 и 8-7172-24-51-47.

На месте происшествия находятся 3 психолога Центра медицины катастроф и Управления медико-психологической службы МЧС, рассказали в ведомстве.

Акиматом города и Департаментом по ЧС отправлены автобус и КУНГ-машина для обогрева граждан.

Врачами скорой медицинской помощи осматриваются 30 человек. Повреждено 3 автомобиля.

На месте работают силы и средства ДЧС г. Нур-Султан (36 сотрудников и 9 ед. техники), ОСО (10 работников, в том числе 1 кинологический расчет и 2 ед. техники), ЦМК (4 работника и 1 ед. техники), БСМП (63 работника и 21 ед. техники).

Напомним, 21 ноября 2020 года в 12.25 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС столицы поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже переоборудованном под кафе в мкр.Шубары.

По прибытию пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газ баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасателями вынесено 15 газовых баллонов и спасен один человек.

По предварительным данным, один человек погиб на месте происшествия. Пожар ликвидирован в 12.58 часов на площади 20 кв.м. 33 пострадавших доставлены в больницы города.

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