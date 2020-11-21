Взрыв в столичном кафе. Семье погибшей  окажут помощь власти 

Для расследования ЧП создана спецкомиссия.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов выразил соболезнование семье и родным женщины, погибшей при взрыве газового баллона в кафе, передает zakon.kz.

Семье погибшей будет оказана помощь. Для расследования данного ЧП создана спецкомиссия. На месте развернут оперативный штаб, создана горячая линия по телефонам 24-51-71, 24-51-47 для оказания психологической и информационной поддержки, - написал аким в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алтай Кульгинов (@altay_kulginov_official)

Он также поручил ДЧС и ДП проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности.

21 ноября 2020 года в 12.25 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС столицы поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже переоборудованном под кафе в мкр.Шубары.

По прибытию пожарных расчетов было установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли баллоны и спасли одного человека. Последствия взрыва сняли на видео.

На месте происшествия погибла девушка.

Пожар был ликвидирован в 12.58 на площади 20 квадратных метров. 33 пострадавших доставили в больницы города.

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