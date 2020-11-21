Горячие новости
Читайте также

Взрыв в столичном кафе. Семье погибшей  окажут помощь власти 

Для расследования ЧП создана спецкомиссия.

Фото : МЧС РК21 ноября 2020, 15:34

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов выразил соболезнование семье и родным женщины, погибшей при взрыве газового баллона в кафе, передает zakon.kz.

Семье погибшей будет оказана помощь. Для расследования данного ЧП создана спецкомиссия. На месте развернут оперативный штаб, создана горячая линия по телефонам 24-51-71, 24-51-47 для оказания психологической и информационной поддержки, - написал аким в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алтай Кульгинов (@altay_kulginov_official)

Он также поручил ДЧС и ДП проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности.

21 ноября 2020 года в 12.25 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС столицы поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже переоборудованном под кафе в мкр.Шубары.

По прибытию пожарных расчетов было установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли баллоны и спасли одного человека. Последствия взрыва сняли на видео.

На месте происшествия погибла девушка.

Пожар был ликвидирован в 12.58 на площади 20 квадратных метров. 33 пострадавших доставили в больницы города.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты