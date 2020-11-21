Трамп обвинил фармкомпании в задержке с вакциной для его проигрыша

Американский лидер также заявил о сговоре фармкомпаний, которые якобы запустили против него антирекламу на миллионы долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также СМИ добивались его поражения на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В частности, он обвинил крупнейшего производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу.

Pfizer и другие ушли далеко вперед в том, что касается создания вакцины. И у нас не было бы вакцины, если бы не я, и если бы я не оставался еще на четыре года. Потому что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) никогда бы не смогло сделать то, что они сделали, то, что я заставил их сделать. Так что Pfizer и другие даже решили не проводить оценку результатов испытания своих вакцин, то есть, другими словами, не говорить, что у них есть вакцина, дожидаясь того момента, когда пройдут выборы, - заявил Трамп, подчеркнув, что фармацевтическим компаниям, по его мнению, не нравится то, что он проводит политику снижения цен на лекарства.

Крупные фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время (предвыборной - ред.) кампании, которую я, кстати, выиграл. Но, знаете, мы это выясним. Почти 74 миллиона голосов. Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас, - заявил Трамп.

Как известно, выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу демократа Джозефа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его. Но подсчитаны еще не все голоса.

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