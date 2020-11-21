В Каспийском море зафиксировали землетрясение

Магнитуда колебаний земной поверхности на глубине составила три балла.

Землетрясение зафиксировали в Каспийском море, передает zakon.kz со ссылкой на Республиканский Центр Сейсмологической Службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 352 километрах от Актау.

Землетрясение произошло в Каспийском море сегодня, 21 ноября, примерно в 04:00. Подземные толчки раздались на глубине 14 километров.

Магнитуда колебаний земной поверхности на глубине составила три балла.

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