В Каспийском море зафиксировали землетрясение
Магнитуда колебаний земной поверхности на глубине составила три балла.
Фото : Istock21 ноября 2020, 16:35
Землетрясение зафиксировали в Каспийском море, передает zakon.kz со ссылкой на Республиканский Центр Сейсмологической Службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.
Сейсмическая активность была зафиксирована в 352 километрах от Актау.
Землетрясение произошло в Каспийском море сегодня, 21 ноября, примерно в 04:00. Подземные толчки раздались на глубине 14 километров.
Магнитуда колебаний земной поверхности на глубине составила три балла.
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