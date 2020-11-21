Премьеры Казахстана и Узбекистана провели переговоры

По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели встречу в городе Туркестан, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, водно-энергетического, транспортно-логистического, таможенного сотрудничества, а также промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия.

Особое внимание уделено реализации Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества между РК и РУ на 2020-2022 гг., вопросам создания региональной товаропроводящей системы, Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пунктов пропуска и др. Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе.

По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд.

Главы правительств посетили мавзолей Х.А. Яссауи, культурно-исторический музей "Азрет-Султан" и возложили цветы к памятнику Абая.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!