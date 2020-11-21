Горячие новости
Читайте также

Премьеры Казахстана и Узбекистана провели переговоры

По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд.

Фото : primeminister.kz21 ноября 2020, 17:19

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели встречу в городе Туркестан, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, водно-энергетического, транспортно-логистического, таможенного сотрудничества, а также промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия.

Особое внимание уделено реализации Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества между РК и РУ на 2020-2022 гг., вопросам создания региональной товаропроводящей системы, Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пунктов пропуска и др. Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе.

По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд.

Главы правительств посетили мавзолей Х.А. Яссауи, культурно-исторический музей "Азрет-Султан" и возложили цветы к памятнику Абая.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты