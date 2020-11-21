Байден определился с кандидатурой на должность госсекретаря

В качестве вероятного нового главы Госдепа СМИ называют Тони Блинкена. Хотя в фаворитах также сенаторы Крис Кус и Крис Мерфи и еще две человека.

Фото : Getty Images

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря, передает zakon.kz со ссылкой на The Hill. Отмечается, что кандидатура будет объявлена на следующей неделе. Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (бывшего президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост, - говорится в материале. Также в качестве потенциальных кандидатов на пост государственного секретаря называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя госсекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

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