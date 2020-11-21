Тихановская потребовала признать белорусских силовиков террористами

На амнистию могут рассчитывать только те сотрудники ОМОНа и ГУБОП, которые перейдут на сторону народа. В отношении остальных начали собирать доказательства.

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская требует признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Тихановской.

Она также призвала ввести против силовиков санкции.

По словам оппозиционерки, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками - против них введут ограничительные меры, а их имущество арестуют.

Раз они превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими, - сказала Тихановская.

Она отметила, что на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.

По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче.

"Сначала они хватали людей на улице. Потом стали врываться в квартиры. Теперь вторгаются прямо в семьи и угрожают объявить, что дети протестующих находятся в социально опасном положении", - заявила оппозиционер.

Белорусские власти уже не пытаются "создавать хотя бы видимость соблюдения закона", продолжила она.

Именно поэтому мы создаем систему фиксации свидетельств преступлений против народа Беларуси. Это единая база доказательств, которую сможет пополнить каждый и которая напрямую приведет к санкциям и судам над пособниками режима, - заявила Тихановская.

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