Ученые прогнозируют вспышки кори из-за пандемии коронавируса

В связи с распространением коронавируса в мире во многих странах были пропущены вакцинации детей против кори.

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку другого заразного заболевания — кори, передает zakon.kz со ссылкой на авторитетный журнал Lancet.

Как считают ученые, в связи с распространением коронавируса в мире во многих странах были пропущены вакцинации детей против кори. В дальнейшем это может привести к вспышке этого вирусного заболевания. Непривитые дети — это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году, считают специалисты.

В текущем году из-за отложенных из-за пандемии процедур иммунизации около 94 млн детей пропустили плановую вакцинацию, отмечают авторы исследования со ссылкой на данные Всемирной организации здоровья (ВОЗ).

В связи с этим они предполагают, что в следующем году корь и коревая краснуха могут также достичь размаха эпидемий.

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