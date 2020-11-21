Северный поток-2: США усилили давление на европейские компании
В США не хотят вводить санкции, но звонят в европейские компании, участвующие в строительстве, и призывают выйти из проекта.
Фото : Nord Stream 2 AG21 ноября 2020, 21:48
Белый дом усилил давление на европейские компании, участвующие в строительстве Северного потока-2, передает zakon.kz со ссылкой на DW.
Администрация президента США уже контактирует с компаниями и предупреждает их о санкциях.
США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта, - заявил источник, выразив уверенность в скором крахе газопровода.
Ранее Bloomberg сообщил, что Северный поток-2 обречен из-за новых санкций США. Новые санкции затронут страховые фирмы и компании по технической сертификации. Запустить газопровод будет очень трудно.
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