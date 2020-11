Журналист взломал в Zoom конференцию глав Минобороны стран ЕС

Голландский журналист Даниэл Верлан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза, которая проводилась в Zoom, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как объяснил журналист, он присоединился к конференции после того, как смог разобрать код встречи и пароль для подключения в Zoom на одной из фотографий в Twitter министра обороны Нидерландов.

Верлан подключился к совещанию в разгар дискуссии и помахал министрам рукой. Отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, он сообщил, что является голландским журналистом. После этого Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции — это нарушение закона.

После этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить кибербезопасность, сообщает газета Le Soir. "Министры еще раз должны подумать о том, насколько необходимо быть осторожными", — сказал он.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt