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Журналист взломал в Zoom конференцию глав Минобороны стран ЕС

Он подключился к совещанию в разгар дискуссии и помахал министрам рукой.

Фото : Кадр из видео21 ноября 2020, 22:16

Голландский журналист Даниэл Верлан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза, которая проводилась в Zoom, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как объяснил журналист, он присоединился к конференции после того, как смог разобрать код встречи и пароль для подключения в Zoom на одной из фотографий в Twitter министра обороны Нидерландов.

Верлан подключился к совещанию в разгар дискуссии и помахал министрам рукой. Отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, он сообщил, что является голландским журналистом. После этого Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции — это нарушение закона.

Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину, — ответил Верлан и прервал связь.

После этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить кибербезопасность, сообщает газета Le Soir. "Министры еще раз должны подумать о том, насколько необходимо быть осторожными", — сказал он.


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