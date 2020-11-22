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В трех регионах Казахстана ожидается сильный ветер

Это затронет запад и юг страны.

Фото : Pixabay22 ноября 2020, 00:39

РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение на 22 ноября в Атырауской, Туркестанской и Мангистауской областях, передает zakon.kz.

В Атырауской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается восточный, юго-восточный ветер, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.


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