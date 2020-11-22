В трех регионах Казахстана ожидается сильный ветер
Это затронет запад и юг страны.
Фото : Pixabay22 ноября 2020, 00:39
РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение на 22 ноября в Атырауской, Туркестанской и Мангистауской областях, передает zakon.kz.
В Атырауской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с.
В Туркестанской области в горных районах ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, ветер северо-восточный 15-20 м/с.
В Мангистауской области ожидается восточный, юго-восточный ветер, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048475-a09b766603b8a33a949e606cdb5e0c09
Сейчас читают