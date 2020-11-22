Более 200 млн сайтов могут стать недоступны для старых телефонов

В сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3.

Проблемы в будущем году вероятны у тех, чей смартфон на Android поддерживает версию ОС 7.1.1 и более ранние, сообщает zakon.kz.

Для них могут оказаться закрыты более трети сайтов, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Дело в том, что в сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим с 2015 года занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust, — объясняет эксперт.

Они так и не смогли договориться о продлении сертификата, поэтому, если ничего не изменится, около трети доменов (более 200 миллионов сайтов по всему миру) станут недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более ранними версиями. Сейчас это порядка 12,9% от всех пользователей Android-устройств.

Избежать подобной проблемы можно, сменив свой старый смартфон на более современный гаджет, однако подобные траты могут показаться нецелесообразными для многих граждан, — говорит Кузьменко.

Можно также перейти на мобильный браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это подойдет лишь тем владельцам смартфонов, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0. Остальным все же придется приобрести новый гаджет.

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