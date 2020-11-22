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Первый титульный бой Данияра Елеусинова в США: где смотреть трансляцию

Он выступит на вечере бокса в Холливуде (США), где сразится с намибийцем Джулиусом Индонго.

Фото : sports.kz22 ноября 2020, 07:33

Утром 28 ноября казахстанский боксер Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) проведет свой первый титульный бой в профессиональной карьере, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит на вечере бокса в Холливуде (США), где сразится с намибийцем Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона IBF Inter-Continental в полусреднем весе. В Казахстане этот бой в прямом эфире покажет телеканал "Хабар".

Трансляция начнется в 06:00 по времени Нур-Султана.

Свой последний бой Елеусинов провел в декабре прошлого года — в пятом раунде он победил техническим нокаутом американца Алана Санчеса (20-5-1, 10 КО).


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