В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 125 тысяч

Всего в стране подтверждено 125 466 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 756 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 125 466 случаев, из них:

в городе Алматы - 15594(+52),

в городе Нур-Султан - 15570(+59),

в ВКО - 15075 (+198),

в Атырауской области - 11523(+13),

в Карагандинской области - 10937(+18),

в ЗКО - 7730(+43),

в Алматинской области - 5521(+26),

в СКО - 5523(+91),

в городе Шымкент - 5328(+5),

в Павлодарской области - 5482(+93),

в Костанайской области - 4699(+75),

в Акмолинской области - 4563(+56),

в Жамбылской области - 4314(+10),

в Туркестанской области - 3459(+5),

в Актюбинской области - 3440(+6),

в Мангистауской области - 3424(+2),

в Кызылординской области - 3284(+4).

В Казахстане 397 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы - 17,

в Акмолинской области - 35,

в Атырауской области - 1,

в ВКО - 64,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 10,

в Костанайской области - 49,

в Павлодарской области - 20,

в СКО - 158.

Всего в стране выздоровели – 112 292 человека от COVID-19.

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