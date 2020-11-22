В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 125 тысяч
Всего в стране подтверждено 125 466 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 756 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 125 466 случаев, из них:
в городе Алматы - 15594(+52),
в городе Нур-Султан - 15570(+59),
в ВКО - 15075 (+198),
в Атырауской области - 11523(+13),
в Карагандинской области - 10937(+18),
в ЗКО - 7730(+43),
в Алматинской области - 5521(+26),
в СКО - 5523(+91),
в городе Шымкент - 5328(+5),
в Павлодарской области - 5482(+93),
в Костанайской области - 4699(+75),
в Акмолинской области - 4563(+56),
в Жамбылской области - 4314(+10),
в Туркестанской области - 3459(+5),
в Актюбинской области - 3440(+6),
в Мангистауской области - 3424(+2),
в Кызылординской области - 3284(+4).
В Казахстане 397 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 33,
в городе Алматы - 17,
в Акмолинской области - 35,
в Атырауской области - 1,
в ВКО - 64,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 10,
в Костанайской области - 49,
в Павлодарской области - 20,
в СКО - 158.
Всего в стране выздоровели – 112 292 человека от COVID-19.
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